Sahurda cinayet. Genç kız tartıştığı babasını öldürdü
02.03.2026 10:26
Batman'da genç bir kız, sahurda tartıştığı babasını öldürdü.
Batman'da 18 yaşındaki M.D. isimli genç kız, sahur vaktinde tartıştığı babasını silahla vurup öldürdü.
Batman'da sahur vakti baba-kız arasında çıkan kavga cinayetle son buldu.
İddialara göre sahur vaktinde M.D. (18) ile babası Ramazan D. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, evde bulunan tabancayla babasına ateş etti.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde babanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ramazan D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
