Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti

Batman ’da sokak ortasında yürürken açılan ateş sonucu ağır yaralanan 70 yaşındaki Musa Tan, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay iki gün önce öğleden sonra Hilal Mahallesi 3710’uncu Sokak’ta yaşandı. Yolda tek başına yürüyen Musa Tan, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların hedefi oldu.

Karnına isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığılan yaşlı adamı gören çevre sakinleri, adamı hemen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yetiştirdi. Silah sesleri üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde bir adet mermi çekirdeği buldu.