Telegram gruplarında vurgun. “Çok para kazanacaksınız” diyerek kandırmışlar

Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mağdurun 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto parasının başka hesaplara aktarılıp dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Telegram üzerinden yatırım grubu kurarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekipleri, Kripto Varlık Takip Analiz sistemi üzerinden suç gelirinin blok zincir üzerindeki izini sürerek, bilişim sistemleri kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlenen 9 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Yapılan incelemelerde ayrıca, şüphelilerin mağdurlara, “Çok para kazanacaksınız” diyerek yüksek kazanç elde edeceklerine inandırıp dolandırdıkları belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

11 Ağustos’ta Batman merkezli İstanbul, Ankara ve Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda soğuk kripto cüzdanı, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 3 kilo 420 gram altın , 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 13 SIM kart, alacak-verecek notlarının bulunduğu 3 defter ve 2 USB bellek ele geçirildi.

4 TUTUKLAMA

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında yürütülen soruşturmada ise şebekeye ait 262 banka hesabı, 8 kripto cüzdanı, 7 araç ve 8 taşınmaza el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4’ü tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.