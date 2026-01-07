Yabancı uyruklu şüphelinin midesinde 64 parça uyuşturucu bulundu

Batman'da yapılan aramalarda yabancı uyruklu bir kişinin midesinden 64 parça uyuşturucu maddesi çıktı.

Şüpheli gözaltına alındı ve midesindeki uyuşturucu maddeler çıkartıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan incelemelerin sonunda yabancı uyruklu kişinin midesinden 64 parça halinde toplam 472 gram uyuşturucu maddesi olan metamfetamin bulundu.

Batman girişinde yapılan aramalarda bir otobüs durduruldu. Durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu bir yolcu üzerinde arama yapıldı.

