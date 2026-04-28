Yaya geçidinde domuz çarptı, yaralandı. Batman'da domuz dehşeti
28.04.2026 12:42
Kent merkezine inen domuz, Batman'da yaya geçidini kullanan bir vatandaşa son sürat çarptı. Vatandaş yaralandı, domuz koşmaya devam ederek kaçtı.
Batman’da dün akşam saatlerinde kent merkezine inen domuz, ortalığı altüst etti.
Edinilen bilgilere göre, doğal yaşam alanında yiyecek bulamayan bir yaban domuzu, şehir merkezine indi. Kentin en işlek noktası olan Turgut Özal Bulvarı’na kadar gelen domuz, yolda yürüyen bir vatandaşa hızlıca çarparak yaralanmasına neden oldu. Vatandaşın domuz çarptığı sırada yaya geçidini kullandığını görüldü.
Hızını alamayan domuz, akan trafikte koşmaya devam etti. Çevrede bulunan vatandaşlar paniğe kapılırken, yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan kargaşa, vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi.
