Batman'da 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
26.10.2026 16:42
Aracın benzin deposuna gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği Hector buldu.
Batman'da narkotik ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada benzin deposuna gizlenmiş 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Ekim'de gerçekleştirilen çalışmalarda il girişinde şüpheli bir araç durduruldu.
Narkotik dedektör köpeği Hector eşliğinde araçta yapılan detaylı aramada, benzin deposuna gizlenmiş 6 parça halinde toplam 5 kilo 200 gram metamfetamin bulundu.
Uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde ticareti ve zehir tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.