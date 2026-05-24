Batman'da sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, öğleden sonra Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyünde meydana geldi. Tarımsal sulama havuzu kenarında oynayan Aydın Şirin, ayağının kayması sonucu suya düştü.

Olayı fark eden yakınları tarafından sudan çıkarılan çocuk , Beşiri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak küçük Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Aydın Şirin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son yıllarda farklı kentlerde benzer olaylar sık sık yaşandı. 2021'de Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta iki gün içinde beş çocuk sulama kanallarında yaşamını yitirmişti.

Uzmanlar, sulama kanallarının çevresine koruyucu bariyer yapılması, yerleşim alanlarından geçen bölümlerin kapatılması ve su güvenliği eğitiminin yaygınlaştırılmasını öneriyor.