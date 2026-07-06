Battaniyeye sarılı halde ölü bulunmuştu. Midesinde uyuşturucu kapsülü patlamış

SORUŞTURMA SONUCU OLAYIN DETAYLARI NETLEŞTİ

Lotfipour'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Lotfipour'un perşembe günü pasaport ile Türkiye 'ye giriş yaptığı, daha sonra kara yoluyla Şanlıurfa'ya geldiği tespit edildi.

Polis ekipleri, Lotfipour'un Akabe Mahallesi'nde uygulama noktasını görünce bölgeden uzaklaşarak boş arazide beklediğini, yanındaki battaniyeye sarılarak geceyi burada geçirdiğini tespit etti.

Bu sırada midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinden birinin patlaması sonucu fenalaşan Lotfipour'un, ön otopsi bulgularına göre kalp durmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Lotfipour'un vücudunda çok sayıda uyuşturucu kapsülü bulunduğu bildirildi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda bekletilen Lotfipour'un cenazesini teslim almak üzere henüz yakınlarının başvuruda bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.