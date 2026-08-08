Bayburt'ta bir evde 27 kök Hint keneviri ele geçirildi
08.08.2026 09:36
Narkotik köpekleri de operasyonda görev aldı.
Bayburt'ta narkotik ekiplerinin bir şüphelinin evinde ve eklentilerinde yaptığı aramada 27 kök Hint keneviri bulundu. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bayburt'ta narkotik ekiplerince bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada 27 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında K.G isimli şüphelinin evinde ve eve bağlı alanlarda adli arama gerçekleştirdi. Aramada, 27 kök Hint keneviri bulundu.
'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 2313 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yapılan şüpheli K.G, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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