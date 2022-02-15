Bayburt'ta bir kişi dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu.

Bayburt Haberleri - Anadolu Ajansı, Bayburt'ta bir kişi polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.



Alınan bilgiye göre, A.A'yı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, adına sahte telefon hatları açılıp bunların suçta kullanıldığını söyledi.



Hatların iptal edilmesi için kendisine verilen hesap numarasına 20 bin lira yatırmak üzere bankaya gelen A.A'nın durumu, o sırada şubede bulunan polislerin dikkatini çekti.



A.A'nın dolandırılmak üzere olduğunu anlayan polis ekipleri, emniyete davet ederek durumu anlattı.



Telefon dolandırıcısı hakkında şikayette bulunan A.A, ekiplere teşekkür etti.