Bayburt'ta çıkan yangında 5 ev zarar gördü
05.10.2026 15:21
Yangında 5 evin çatısı zarar gördü.
Bayburt'ta çıkan yangında 5 evde hasar oluştu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Heybetepe köyünde bir evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlerin çatısına sıçradı. 5 evin çatısı zarar gördü.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürüldü.
YASAL UYARI
BAYBURT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BAYBURT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.