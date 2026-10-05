Bayburt'ta çıkan yangında 5 ev zarar gördü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Heybetepe köyünde bir evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YASAL UYARI

BAYBURT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BAYBURT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.