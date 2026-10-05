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Bayburt'ta çıkan yangında 5 ev zarar gördü

05.10.2026 15:21

Bayburt'ta çıkan yangında 5 ev zarar gördü
Anadolu Ajansı

Yangında 5 evin çatısı zarar gördü.

AA
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Bayburt'ta çıkan yangında 5 evde hasar oluştu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Heybetepe köyünde bir evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlerin çatısına sıçradı. 5 evin çatısı zarar gördü.

 

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürüldü.

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