Bayburt'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bayburt Haberleri Anadolu Ajansı 03.08.2021 - 17:22
Bayburt Haberleri - Anadolu Ajansı,
Bayburt'ta Genç Osman Mahallesi'nde yapımı devam eden bir bina inşaatında çalışan T.Y. (51), dengesini kaybederek altıncı kattan asansör boşluğuna düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.Y, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
T.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. T.Y’nin cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan Bayburt Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de inşaat alanında incelemede bulundu.
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