Bayburt'ta kaçakçılık operasyonu. 8 şüpheliye yakalandı
01.08.2026 10:27
Kaçakçılıkla mücadelenin süreceği belirtildi.
Bayburt'ta kaçakçılığa yönelik çalışmalarda 2 tabanca, 3 şarjör ve 50 fişek ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Bayburt'ta kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, 2 tabanca, 3 şarjör ve 50 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerden 2'si hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 6'sı hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.
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