Bayburt'ta kaçakçılık operasyonu. 8 şüpheliye yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.

Şüphelilerden 2'si hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 6'sı hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem uygulandı.

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