Bayburt'ta örtü yangını

Bayburt Haberleri Anadolu Ajansı 07.07.2021 - 16:17
Bayburt Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kaleardı Mahallesi'ndeki meralık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle büyüyerek meyvelik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yaklaşık 15 dönüm alanda etkili olan yangında, bazı meyve ağaçları ve bitkiler zarar gördü.
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