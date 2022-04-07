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Bayburt'ta pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü (Bayburt Haberleri)

Bayburt'ta, apartmanın 3. katındaki evinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Haberler - Bayburt Haberleri Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 09:55

Bayburt'ta pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yazyurdu köyünde, bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan ailenin kızı Aişe Sena Demirhan (3), pencereden düştü.

Ağır yaralanan Demirhan, olay yerine gelen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilen çocuk, yolda yaşamını yitirdi.

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