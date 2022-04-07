Bayburt'ta pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Haberler - Bayburt Haberleri Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 09:55
Bayburt Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yazyurdu köyünde, bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan ailenin kızı Aişe Sena Demirhan (3), pencereden düştü.
Ağır yaralanan Demirhan, olay yerine gelen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilen çocuk, yolda yaşamını yitirdi.
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