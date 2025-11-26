Bayburt'ta teknoloji destekli denetim
26.11.2025 12:48
İHA
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Kurallara uymayan sürücüler teslim edilip, cezai işlem uygulandı.
Bayburt'ta şehir içi ve şehirlerarası yollarda trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirgemek amacıyla şehrin farklı noktalarında drone ile trafik denetimi yapıldı.
Yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan 4, emniyet kemeri kullanmayan 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Trafik güvenliğini artırmak için teknoloji destekli denetimlere aralıksız bir şekilde devam edileceği bildirildi.
