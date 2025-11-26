Bayburt'ta teknoloji destekli denetim

Trafik güvenliğini artırmak için teknoloji destekli denetimlere aralıksız bir şekilde devam edileceği bildirildi.

Bayburt 'ta şehir içi ve şehirlerarası yollarda trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirgemek amacıyla şehrin farklı noktalarında drone ile trafik denetimi yapıldı.

