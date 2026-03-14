Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu, 1 kilo esrar ele geçirildi
14.03.2026 13:58
yapılan aramada 1 kilo 218 gram esrar bulundu.
Bayburt'ta narkotik ekipleri tarafından bir şüphelinin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada 1 kilo 218 gram esrar bulundu.
Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu yapıldı.
Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 parça halinde, 1 kilo 218 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli olduğu belirlenen A.A.'nın ikametinde ve iş yerinde arama yapıldı.
Aramalarda 3 ayrı parça halinde 1 kilo 218 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçundan inceleme başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YASAL UYARI
BAYBURT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BAYBURT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.