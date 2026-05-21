Debisi artan dere taştı. Köy halkı tedirgin
21.05.2026 09:12
Dere yatağında su seviyesi yükselişe geçti
Bayburt merkeze bağlı Kırkpınar köyünde kuvvetli yağışların ve kar sularının etkisiyle dere taştı.
Köyde etkili olan kuvvetli yağış, yüksek kesimlerden gelen kar sularıyla birleşince dere yatağında su seviyesi yükseldi. Kısa sürede debisi artan dere, yatağından taşarak köy içine doğru ilerledi.
Taşkın nedeniyle köy içerisindeki bazı yollar ve açık alanlarda su birikintileri oluştu. Suyun yerleşim alanlarına yaklaşması, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.
GEÇEN YIL DA BENZERİ YAŞANDI
Bölgede geçtiğimiz mayıs ayında da taşkın yaşanmıştı. Bu durum, dere yatağının su baskını riskine karşı düzenlenmesi yönündeki talepleri artırdı.
Köyde yaşanan taşkını cep telefonuyla kayda alan bir vatandaş, yetkililere çağrıda bulunarak, "Ne çalışma var, ne denetim. Dere çalışması yapılmıyor, çalışma adına hiçbir şey yok. Köyümüzü tekrar su bastı" sözleriyle duruma tepki gösterdi.
YASAL UYARI
BAYBURT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BAYBURT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.