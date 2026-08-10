Düğün aracı dereye uçtu. Kazada gelin ve damat yaralandı
10.08.2026 09:19
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bayburt'ta virajı alamayan düğün aracı dereye düştü. Kazada gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, damat A.S. yönetimindeki düğün aracı, Çiğdemlik köyü yakınlarında virajı alamayarak kontrolden çıktı. Araç, köprü korkuluklarından dere yatağına yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü A.S., araçta bulunan gelin ile bir kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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