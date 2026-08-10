Düğün aracı dereye uçtu. Kazada gelin ve damat yaralandı

Bayburt'ta virajı alamayan düğün aracı dereye düştü. Kazada gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kazada sürücü A.S., araçta bulunan gelin ile bir kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık , jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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