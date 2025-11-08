Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
08.11.2025 10:35
İHA
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 3 düzensiz göçmeni Türkiye’ye sokmak, barınmalarını sağlamak ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılık makamınca serbest bırakıldı.
Yasa dışı yollardan ülkeye giren Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
