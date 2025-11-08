Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 3 düzensiz göçmeni Türkiye’ye sokmak, barınmalarını sağlamak ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan 2 şüpheli şahıs yakalandı.

YASAL UYARI

BAYBURT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BAYBURT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.