İnternetten yedek parça ilanıyla 42 kişiyi dolandırdı
08.09.2026 08:58
İnternetten yedek parça satışı vaadiyle 42 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Bayburt’ta internet üzerinden araç yedek parçası satışı yaptığı yönünde ilan veren V.K.’nin ev ve aracında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
Bayburt’ta internet üzerinden araç yedek parçası satışı yaptığı yönünde ilan vererek 42 kişiyi dolandırdığı belirlenen V.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç yedek parçası satışı için oluşturulan bir internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalarda, V.K.’nin internet üzerinden verdiği yedek parça ilanları aracılığıyla toplam 42 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.
Şüphelinin evi ve aracında yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 2 SIM kart ile 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Hakkında ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan işlem yapılan V.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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