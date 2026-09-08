İnternetten yedek parça ilanıyla 42 kişiyi dolandırdı

Bayburt’ta internet üzerinden araç yedek parçası satışı yaptığı yönünde ilan veren V.K.’nin ev ve aracında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Şüphelinin evi ve aracında yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 2 SIM kart ile 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç yedek parçası satışı için oluşturulan bir internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.

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