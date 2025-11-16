Kop Dağı’nı beyaza büründü

Bayburt ile Erzurum’u birbirine bağlayan 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı’nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde zaman zaman etkisini artıran kar nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer düşerken, sürücüler kontrollü şekilde ilerliyor.

Bayburt şehir merkezinde ise yağmurun etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesinin beklendiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.