Kuduz olduğunu anlayan Puhu kuşu intihar etti

12.02.2026 10:25

Kuduz olduğunu anlayan Puhu kuşu intihar etti
IHA

Yaralı halde bulunan puhuya kuduz teşhisi kondu

İHA

Bayburt'ta bir vatandaşın, dağlık alanda yaralı halde bulduğu puhunun kuduz olduğu tespit edildi. Kuş, kendi boynunu kırdı.

Kop Dağı mevkiinde hareketsiz halde duran puhu kuşunu fark eden Ersoy Olüç, kuşun yaralı olduğunu düşünerek tedavi altına alınması için aracına aldı. Puhuyu Bayburt'a getiren Olüç, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine yaralı puhu, DKMP ekiplerine teslim edildi.

IHA

DKMP ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınan puhunun yapılan muayene ve tetkiklerinde kanında kuduz virüsüne rastlandı. 

 

KENDİ BOYNUNU KIRDI

 

Hastalık nedeniyle davranış bozukluğu gösterdiği belirtilen puhu, kuduzun yol açtığı nörolojik etkiler sonucu kendi boynunu kırdı. Boynu kırılan puhunun, öldüğü öğrenildi.

