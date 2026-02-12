Kuduz olduğunu anlayan Puhu kuşu intihar etti
12.02.2026 10:25
Yaralı halde bulunan puhuya kuduz teşhisi kondu
Bayburt'ta bir vatandaşın, dağlık alanda yaralı halde bulduğu puhunun kuduz olduğu tespit edildi. Kuş, kendi boynunu kırdı.
Kop Dağı mevkiinde hareketsiz halde duran puhu kuşunu fark eden Ersoy Olüç, kuşun yaralı olduğunu düşünerek tedavi altına alınması için aracına aldı. Puhuyu Bayburt'a getiren Olüç, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine yaralı puhu, DKMP ekiplerine teslim edildi.
DKMP ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınan puhunun yapılan muayene ve tetkiklerinde kanında kuduz virüsüne rastlandı.
KENDİ BOYNUNU KIRDI
Hastalık nedeniyle davranış bozukluğu gösterdiği belirtilen puhu, kuduzun yol açtığı nörolojik etkiler sonucu kendi boynunu kırdı. Boynu kırılan puhunun, öldüğü öğrenildi.
YASAL UYARI
BAYBURT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BAYBURT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.