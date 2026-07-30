Otobüste yakalandı, vücudundan 313 gram metamfetamin çıktı

Cumhuriyet savcısının talimatıyla 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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