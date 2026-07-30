Otobüste yakalandı, vücudundan 313 gram metamfetamin çıktı
30.07.2026 10:10
Otobüste bulunan M.J.G. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bayburt'ta durdurulan yolcu otobüsündeki bir şüphelinin hastanedeki muayenesinde, vücudundan 47 parça halinde toplam 313 gram metamfetamin çıkarıldı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen analiz çalışmaları kapsamında bir yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu.
Otobüste bulunan M.J.G. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bayburt Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen muayenede şüphelinin vücudundan 47 parça halinde toplam 313 gram metamfetamin çıkarıldı.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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