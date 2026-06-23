Bebeği arabada unuttu, gazetecileri tehdit etti

Kayseri ’nin Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi'nde park halindeki bir aracın içinde 10 aylık bebek mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak, mahsur kalan 10 aylık bebek araçtan kurtarıldı. Anne ve yakınları ise basın mensuplarına “tepki gösterdi.”

Kameraya müdahale eden anne, “Kırarım o kamerayı.”, “Basın kartını göster.”, “Polis bey müdahale eder misiniz?” gibi ifadeler kullandı.

Güvenlik güçlerinin de zor anlar yaşadığı görüldü.