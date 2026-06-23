Bebeği arabada unuttu, gazetecileri tehdit etti
23.06.2026 08:16
Son Güncelleme: 23.06.2026 08:20
Kadının basın mensuplarına yönelik kullandığı "Kırarım o kamerayı." ifadesi dikkati çekti.
Kayseri'de 10 aylık bebeğini arabada unutan kadın ve yakınları, gazetecileri tehdit ederken “Kırarım o kamerayı.”, “Basın kartını göster.” gibi ifadeler kullandı.
Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi'nde park halindeki bir aracın içinde 10 aylık bebek mahsur kaldı.
İtfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak, mahsur kalan 10 aylık bebek araçtan kurtarıldı. Anne ve yakınları ise basın mensuplarına “tepki gösterdi.”
Kameraya müdahale eden anne, “Kırarım o kamerayı.”, “Basın kartını göster.”, “Polis bey müdahale eder misiniz?” gibi ifadeler kullandı.
Güvenlik güçlerinin de zor anlar yaşadığı görüldü.