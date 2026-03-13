Bebeğinin bezine uyuşturucu sakladı

Ramazan imsakiyesi banner
13.03.2026 12:36

Anadolu Ajansı

Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Konya'da bebeğinin bezine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı.

Konya'da bebeğinin bezine uyuşturucu madde saklayan şüpheli tutuklandı.

 

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

 

Sofuhane Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda, K.D. ile kızı D.N.'nin üzerinde, araçta ve ikametgahlarında arama yapıldı.

 

BEBEĞİN BEZİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

 

Araçta D.N.'nin bir aylık kızının bebek bezinin içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

 

Gözaltına alınan baba ve kızı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Zanlılardan D.N. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.D. ise serbest bırakıldı.

