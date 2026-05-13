Belediye başkanına yumruklu saldırı

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, hizmet binasında muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantının ardından salondan çıkan Dökmeci, şüpheli H.A.’nın yumruklu saldırısına maruz kaldı. Çıkan arbedede H.A., araya giren Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş’ı yaraladı.



İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan H.A., gözaltına alındı. Yaralanan Taş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Sivrihisar Belediye Başkanlığı konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı. Ü



Yapılan açıklamada, “Olayın ardından gerekli sağlık müdahaleleri derhal gerçekleştirilmiş olup, Başkan Yardımcımız Mehmet Taş’ın tedavi süreci devam etmektedir. Yaşanan saldırıya ilişkin hukuki süreç belediyemiz tarafından ivedilikle başlatılmış; ilgili şahıs hakkında hem Belediyemiz hem de Sayın Mehmet Taş tarafından ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Şüpheli şahsın, ifade süreci de Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Kamu hizmetinin yürütüldüğü belediye binalarında şiddet, tehdit ve saldırı girişimlerinin hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün değildir. Sivrihisar’da bugüne kadar büyük bir hassasiyetle korunan huzur ortamını bozmaya yönelik her türlü hukuka aykırı girişimin karşısında olduğumuzu; hukuka uygun şekilde gerçekleştirdiğimiz tüm işlem ve uygulamaların da sonuna kadar arkasında durduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.

CEZA ALMIŞTI

Şüpheli H.A., geçen mart ayında sanal medya üzerinden Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’ye yönelik paylaşımlarda bulunmuş, şikayet üzerine yapılan yargılamada tehdit suçundan 10 ay, hakaret suçundan ise 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası almıştı.