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Beş metre yüksekten inşaat alanına düştü: Üç ölü

31.08.2026 14:50

Beş metre yüksekten inşaat alanına düştü: Üç ölü
Anadolu Ajansı

Otomobil beş metre yüksekten düştü.

AA
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Erzurum'da yol genişletme çalışması yapılan alana düşen otomobildeki üç kişi yaşamını yitirdi.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında üç kişi öldü.

 

Kaza Oltu ilçesinde yaşandı. A.E.Ö'nün kullandığı 25 FD 007 plakalı otomobil, Aksu Mahallesi yakınlarında, yaklaşık beş metre yükseklikten, yol genişletme çalışması yapılan alana düştü.

 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Kazada sürücü ile araçtaki C.P. ve Y.Y, yaşamını yitirdi.

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