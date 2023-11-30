Beykoz Riva'da aşırı yağıştan dolayı evleri su bastı

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve gece daha şiddetlenerek devam eden sağanak yağış nedeniyle Beykoz Riva'da bazı evleri su bastı.

Hiç durmadan aralıksız devam eden sağanak yağış Riva'da bir sitenin içinde bulunan evlerin sular içinde kalmasına neden oldu. Sağanak yağış nedeniyle evlerin içinde yarım metreyi aşan su birikintileri oluştu.

Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bir site sakini biriken suyun içinde ölmekten yine sitede yaşayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.