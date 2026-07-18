Beykoz'da seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Alevler bir anda büyüyünce yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.