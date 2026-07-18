Beykoz'da seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu
18.07.2026 15:50
DHA
Beykoz'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonetin kasasında çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı.
Beykoz TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir kamyonet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 14.15 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kamyonetin kasası henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.
DHA