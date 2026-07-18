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Beykoz'da seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

18.07.2026 15:50

Beykoz'da seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu
DHA
İHA
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Beykoz'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonetin kasasında çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı.

Beykoz TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir kamyonet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

 

Yangın, saat 14.15 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi.

 

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kamyonetin kasası henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

DHA

Alevler bir anda büyüyünce yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

 

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.