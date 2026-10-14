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Beykoz'da trafikte kaynak yaptı. Sürücüler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı

14.10.2026 11:43

Beykoz'da trafikte kaynak yaptı. Sürücüler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı
DHA

Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
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Beykoz'da trafikte kaynak yaptığı öne sürülen sürücü ilerlediği sırada başka bir otomobile çarptı. Kazanın ardından iki sürücü arasında kavga çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte kaynak yapan sürücü yolda ilerleyen otomobile çarptı. 

 

Kazanın ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

 

ARACIN ÜZERİNDEN ATLADI

 

Sürücülerden biri aracın üzerinden yere atlarken, diğeri ise kavga ettiği sürücüyü yolda bulunan bariyerlere sıkıştırdı. Bu sırada kavgaya şahit olan bir kadın tarafları ayırmaya çalıştı. 

 

Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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