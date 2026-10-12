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Beylikdüzü'nde 4 TIR ateşe verildi. Kaçan şüpheliler aranıyor

12.10.2026 13:16

Beylikdüzü'nde 4 TIR ateşe verildi. Kaçan şüpheliler aranıyor
DHA

Araçların yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
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Beylikdüzü'nde bulunan TIR garajında, aynı firmaya ait park halindeki 4 TIR ateşe verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR'lar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Marmara Mahallesi'nde bulunan bir TIR garajında park halindeki bir TIR'da çıktı. Garaj alanına otomobille gelen şüpheliler, park halinde bulunan ve aynı lojistik firmasına ait olduğu öğrenilen 4 TIR’ı yanıcı madde kullanarak ateşe verdi. 

 

Alevler kısa sürede büyüyerek araçların tamamını sararken, şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

 

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

 

Alevleri ve dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR’lardaki yangına müdahale etti. 

 

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede 4 TIR’ın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

 

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

 

Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve kaçan şüphelilerin eşkalini belirlemek için çalışma yürüten polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. 

 

4 TIR'ın alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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