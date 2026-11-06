Beyoğlu'nda bir evden 4,5 ton çöp çıktı
06.11.2026 16:02
Belediye ekipleri maske ve tulumlarla dairede çalışma yaptı.
Beyoğlu’nda kötü koku şikayeti çöp evi ortaya çıkardı. Polis eşliğinde daireye giren belediye ekipleri evden 4,5 ton atık çöp çıkardı.
Beyoğlu, Keçeci Piri Mahallesi Başkurt Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine eve polis, zabıta ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gitti.
4,5 TON ATIK MALZEME DAİREDEN TAHLİYE EDİLDİ
Polis eşliğinde daireye giren ekipler, dairenin içinin evsel atık ve çeşitli malzemelerle dolu olduğunu gördü. Dairede tek başına yaşayan 75 yaşındaki ev sahibi Bahattin K’nın bu malzemeleri uzun süredir evde biriktirdiği ve çevreye kötü koku yayıldığı belirlendi.
Tulum giyerek ve maske takarak daireye giren belediye ekipleri yaptıkları çalışmada evden toplam 4.5 ton atık malzeme çıkararak çöpe attı.
İLAÇLAMA YAPILDI
Atıkların çıkarılmasının ardından dairede kötü koku ile haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.