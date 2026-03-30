Beyşehir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kaza, Beyşehir-Üzümlü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. idaresindeki 48 K 1670 plakalı Tofaş marka otomobil seyir halindeyken yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.