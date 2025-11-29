Bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
29.11.2025 12:06
Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Sülemenli beldesinde M.K. (15) ile Y.K.S. (16) arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada iki kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan M.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Y.K.S, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.