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Bıçaklı şaka kötü bitti. Arkadaşını hastanelik etti

26.10.2026 16:46

Bıçaklı şaka kötü bitti. Arkadaşını hastanelik etti
IHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
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Adıyaman’da iki arkadaş arasındaki bıçaklı şakalaşma sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman merkez İndere Bölgesinde iki arkadaş arasında bıçaklı şakalaşma yaşandı. Birbiriyle şakalaşan arkadaşlardan M.S.Ç., isimli kişi bıçağın vücuduna batması sonucu yaralandı. 

 

Yaralı M.S.Ç., arkadaşı tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

 

Hastanede tedavi altına alınan M.S.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu şaka sonucu kazara bıçakla yaralandığı ve arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

 

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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