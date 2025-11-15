Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
15.11.2025 16:02
İHA
Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda çeşitli miktarlarda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca hassas terazi ve bong aparatı da bulundu.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bilecik İl Emniyet Müdürü uyuşturucuya geçit vermeceklerini belirtti.
