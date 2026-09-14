3 milyon liralık ziynet eşyasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık olayına karışan 2 şüphelinin Bilecik üzerinden geçeceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama noktasında durdurulan kiralık araçta bulunan E.N. (30) ve M.A. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramalarda, şüphelilerin dolandırıcılık yöntemiyle elden teslim aldıkları belirlenen ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadeleri SEGBİS üzerinden alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.