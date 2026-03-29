Bilecik'te aranması olan 15 şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yapılan denetimlerde 31 ekip ve 118 personel görev aldı. 12 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 713 şahıs sorgulanırken, aranan 15 kişi yakalandı.

Denetimlerde bin 519 araç kontrol edilirken, çeşitli ihlallerden dolayı toplam 35 bin 357 TL idari para cezası uygulandı. Kurallara uymadığı belirlenen 8 araç trafikten men edildi. Öte yandan, ekipler tarafından 7 iş yeri, 10 okul çevresi, 8 park ve bahçe ile 9 metruk bina da kontrol edildi.

Yakalanan şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1 kişi gözaltına alındı, 12 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.