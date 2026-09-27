Bilecik'te çıkan yangında baba-kız hayatını kaybetti

Bilecik 'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde iki katlı ahşap bir evin alt katında, sabah saat 07.00 sıralarında sobadan çıktığı değerlendirilen yangın çıktı.

Yangına itfaiye, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler arasından bir kişi sağ olarak kurtarılırken, 72 yaşındaki Mehmet Erdönmez ve kızı 47 yaşındaki Fazilet Erdönmez evde hayatını kaybetti. Ölen baba kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

“DUMANDAN ZEHİRLENMİŞLER”

Köy muhtarı Fahrettin Doğruk sabah yangının çıktığını anlatarak, "Dün arkadaş soba yaktı. Bacanın içinde kurum kalıyor. Sabaha karşı elbise ve eşyaların üzerine kurum düşüyor. Oradan eşyalar alevlenmiş. Evden çıkmışlar, yine girmişler, sonra bir daha çıkmışlar, bir daha giriyorlar ve çıkamamışlar bir daha. Dumandan zehirlenerek, vefat etmişler" dedi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evin içinde detaylı inceleme yaparken, yangınla ilgili tahkikata başlatıldı.