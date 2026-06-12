Bilecik'te fabrikada patlama: Yaralılar var
12.06.2026 10:29
Son Güncelleme: 12.06.2026 10:33
Patlamanın nedeni araştırılıyor.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, çelik üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen patlamada üç kişi yaralandı.
Bilecik'te Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın kazan bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlamada yaralanan üç işçiden ikisi ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğeri ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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