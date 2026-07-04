Bilecik'te geniş çaplı jandarma denetimi. 7 kişi yakalandı

Uygulamalar kapsamında 27 park ve bahçe, 20 iş yeri ile 37 metruk bina da kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 7 şahıs ise jandarma ekiplerince yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, NATO Petrol Boru Hattı, BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı ile Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel tren hattı güzergâhında da güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.