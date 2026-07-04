Bilecik'te geniş çaplı jandarma denetimi. 7 kişi yakalandı
04.07.2026 10:43
2 araç trafikten men edildi.
Bilecik'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde 321 bin 380 lira idari para cezası uygulandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarına 117 personel katıldı.
Denetimlerde 2 bin 386 şahsın kimlik sorgusu yapılırken, 2 bin 627 araç denetlendi. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere toplam 321 bin 380 lira idari para cezası kesilirken, 2 araç trafikten men edildi.
Aranan 7 kişi yakalandı.
Uygulamalar kapsamında 27 park ve bahçe, 20 iş yeri ile 37 metruk bina da kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 7 şahıs ise jandarma ekiplerince yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
Jandarma ekipleri, NATO Petrol Boru Hattı, BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı ile Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel tren hattı güzergâhında da güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.
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