Bilecik'te iş makinesiyle tesviye yapılan alanda nekropol olduğu değerlendirilen yapıya rastlandı

Bilecik Haberleri Anadolu Ajansı 12.07.2021 - 13:07
Bilecik Haberleri - Anadolu Ajansı, Bilecik'te Soğucakpınar köyü Kaşıkcı Mahallesi'nde, Şerafettin Gür'e ait arazide çalışma yürüten işçiler, mezar yapısını fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine Bilecik Müze Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince alanda inceleme yapıldı.
Çalışma durdurularak, nekropol olduğu değerlendirilen yapının üzeri kapatıldı.
Bölgenin kamulaştırılmasının ardından arkeolojik kazı başlatılacağı öğrenildi.
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