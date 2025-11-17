Bilecik’te jandarma operasyonu

Ekipler, araç ve kişi sorgulamalarını sistematik şekilde sürdürürken, il genelindeki kontrol noktalarında vatandaşların güvenliği için yoğun denetim yaptı.

Uygulamada hakkında yakalama kararı bulunan şahısların tespiti, suç ve suçlularla mücadele ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, yapılan uygulama kapsamında, toplam 115 personel ile 18 farklı noktada denetim gerçekleştirildi.

YASAL UYARI

BILECIK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BILECIK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.