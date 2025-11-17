Bilecik’te jandarma operasyonu
İHA
Bilecik’te jandarma tarafından eş zamanlı aranan şahıs operasyonu gerçekleştirildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, yapılan uygulama kapsamında, toplam 115 personel ile 18 farklı noktada denetim gerçekleştirildi.
Uygulamada hakkında yakalama kararı bulunan şahısların tespiti, suç ve suçlularla mücadele ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.
Ekipler, araç ve kişi sorgulamalarını sistematik şekilde sürdürürken, il genelindeki kontrol noktalarında vatandaşların güvenliği için yoğun denetim yaptı.
