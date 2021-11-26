Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Haberler - Bilecik Haberleri Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 14:49
Bilecik Haberleri - Anadolu Ajansı, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bozüyük'te tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.
JASAT ekiplerince yapılan operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı, kazı sırasında kullanılan bir dedektör ve 5 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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