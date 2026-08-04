Bilecik'te kaybolmuşlardı. Çoban ve 100 koyunu Sakarya'da bulundu
04.08.2026 11:38
Son Güncelleme: 04.08.2026 11:38
Çoban ve 100 koyunu jandarma ekipleri buldu.
Bilecik'te kendisinden haber alınamayan çoban Muzaffer Ç. ile otlattığı 100 koyun, jandarmanın çalışması sonucu Sakarya'da bulundu.
Bilecik'te kayıp ihbarı yapılan çoban ile 100 koyun, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu bulundu.
Olay, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Mustafa A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisine ait 100 koyunun ve çoban Muzaffer Ç.‘nin Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Mekece Mahallesi mevkiine otlatmaya gittiğini, o saatten sonra kendisinden haber alamadığını bildirerek ihbarda bulundu.
İhbar üzerine Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp olarak aranan Muzaffer Ç. ile 100 küçükbaş hayvan, Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Mekece Mahallesi Eğricay Üçgöletler mevkiinde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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