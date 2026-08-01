Bilecik'te otluk alanda yangın çıktı
01.08.2026 10:00
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik'te otluk alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'de henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çevrede bulunan ormanlık alana sıçraması önlenirken, olayda yalnızca otluk alanda zarar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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