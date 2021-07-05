Bilecik'te otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (Bilecik Haberleri)

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin çarpmasıyla motosikletten düşen ve sonrasında yoldan geçen iki aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti. Motosikletteki diğer kişi ağır yaralandı.

Bilecik Haberleri Anadolu Ajansı 05.07.2021 - 10:10

Bilecik'te otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik Haberleri - Anadolu Ajansı, Bilecik'te edinilen bilgilere göre, D-650 Karayolu İçmeler mevkisinde, İstanbul'dan Bilecik'e gelen R. Ü. yönetimindeki 34 DBT 384 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden plakası tespit edilemeyen Saffet Mercan ve Zafer Mercan kardeşlerin bulunduğu motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Saffet Mercan'a aynı istikamette seyreden H.G. yönetimindeki 33 ZL 251 plakalı otomobil ve daha sonra yine aynı güzergahta seyreden K.K'nin kullandığı 06 S 1479 plakalı otomobil çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Saffet Mercan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yola savrulan Zafer Mercan ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zafer Mercan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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