Bilecik'te seyir halindeki aracın tekerleği yandı

Yangın yerine Bilecik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın araca sıçramadan söndürüldü.

Karayolunda O.K. idaresindeki seyir halindeki aracın sağ ön tekerleğinden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü arabayı hemen yolun sağına çekti ve ilk müdahaleyi kendi yaptı.

