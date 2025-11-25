Bilecik'te seyir halindeki aracın tekerleği yandı
25.11.2025 10:42
İHA
Bilecik'te seyir halindeki bir araç tekerlek kısmından alev almaya başladı. Araç yangını kısa sürede söndürüldü.
Olay, Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolu Kurtköy mevkiinde yaşandı.
Karayolunda O.K. idaresindeki seyir halindeki aracın sağ ön tekerleğinden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü arabayı hemen yolun sağına çekti ve ilk müdahaleyi kendi yaptı.
Yangın yerine Bilecik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın araca sıçramadan söndürüldü.
