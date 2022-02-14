Bilecik'te tadilat sırasında caminin minaresi alev aldı

Haberler - Bilecik Haberleri Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 14:10
Bilecik Haberleri - Anadolu Ajansı,
Hürriyet Mahallesi Karasu Caddesi'nde tadilatı süren Dursun Fakih Camisi'nin minaresinde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımla, demir malzemeyi kaplayan plastik bölüm alev aldı.
Minarenin külah kısmından çıkan dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Kısa sürede minareyi saran alevler, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, minarede büyük çapta hasara yol açtı.
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