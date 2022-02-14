Bilecik'te tadilat sırasında caminin minaresi alev aldı (Bilecik Haberleri)

Bilecik'te bir caminin minaresinde çıkan yangın nedeniyle büyük hasar oluştu.

Haberler - Bilecik Haberleri Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 14:10

Bilecik'te tadilat sırasında caminin minaresi alev aldı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Hürriyet Mahallesi Karasu Caddesi'nde tadilatı süren Dursun Fakih Camisi'nin minaresinde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımla, demir malzemeyi kaplayan plastik bölüm alev aldı.

Minarenin külah kısmından çıkan dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Kısa sürede minareyi saran alevler, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, minarede büyük çapta hasara yol açtı.

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